Zwaan 'vast' op het ijs

Giethoorn - Zondagmorgen kwam er bij de meldkamer een telefoontje binnen dat er een zwaan vast op het ijs lag in een sloot langs De Auken in Giethoorn. Volgens de melder kon de zwaan niet meer opstaan en was er geen beweging in te krijgen.

De brandweer van Giethoorn werd daarom opgeroepen om de zwaan te bevrijden.

Nog voordat de brandweer ter plaatse was, werd deze weer teruggeroepen. De zwaan zat namelijk niet vast. Een anders passant wist met een grote tak de zwaan een tikje gegeven waarna deze onder protest zijn plaats op het ijs verliet. Een aantal meter verder ging de zwaan gewoon weer verder met het zonnen.