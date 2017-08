Zwaan in nood

Meppel - Donderdagavond werd de hulp van de brandweer ingeroepen door de Dierenambulance voor een zwaan in nood aan de Valeriaan in de Meppeler woonwijk Berggierslanden.

De zwaan zat vast met zijn bek aan een vishaak. De brandweer ging met de boot te water om het arme beestje te redden. Terwijl zij achter de zwaan vaarden zagen zij dat de vishaak zelf weer losliet. Hierop hebben zij de zwaan verder met rust gelaten en zijn weer terug gegaan naar de kazerne.

‚ÄčAls je een dier ziet dat zichzelf niet kan redden, bel dan met de dierenambulance.

Dierenambulance Zuidwest Drenthe is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0522-255 643 (spoed: 06 - 25 23 95 69).



Foto's: Persbureau Wever

