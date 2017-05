Zoektocht naar vermiste Britse militair bij Ruinerwold

Ruinerwold - In Ruinerwold is begonnen met de zoektocht naar een vermiste Britse militair. De man zat vermoedelijk in een Halifax II-bommenwerper die in december 1943 werd neergehaald door een Duits gevechtsvliegtuig.

Aan boord van het geallieerde toestel waren zeven bemanningsleden, zes van hen zijn begraven in Ruinerwold. Het vliegtuig was onderweg naar Berlijn. Het zevende bemanningslid werd pas gevonden tussen de vliegtuigwrakdelen, nadat de andere zes slachtoffers al naar de begraafplaats waren vervoerd.

Lichaam in krater begraven

De exacte reden is niet bekend, maar toen Jan Postma, zoon van de eigenaar van het perceel, een of twee dagen na de crash kwam aanlopen, sommeerden de Duitsers hem om het zevende slachtoffer ter plekke te begraven in de krater die het vliegtuig bij de ontploffing had geslagen. De Duitsers hadden het lichaam al in de krater gegooid en afgedekt met de flap van een van de vleugels. Postma moest het gat dichtgooien. Hij had geen keus. Weigeren was geen optie

Zoektocht

Militairen van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) begonnen vanochtend om negen uur, samen met collega’s van de Genie, de EODD en de vliegtuigbergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht, aan een zoektocht naar het zevende bemanningslid van de Halifax. Ze zoeken op de plek waar het vliegtuig 74 jaar geleden neerkwam, aan de Hardenweg tussen Ruinerwold en Havelte.



De BIDKL streeft ernaar de zoektocht en eventuele berging van het lichaam in één dag af te ronden.