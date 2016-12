Zeer geslaagd en gezellig Winterfeest bij Pets Place

Meppel- Zaterdag stond het thema Winterfeest centraal bij Pets Place in winkelcentrum De Swaenenborgh.

De winkel was geheel in kerstsfeer. Voor de kinderen waren enkele activiteiten georganiseerd door de medewerksters.

Zo mochten de kinderen een vetbol maken voor de buitenvogels en een mooie kleurplaat kleuren. Dat overigens gekoppeld is aan een kleurplaatwedstrijd....

(Je mag nu nog een kleurplaat ophalen en de uiterste inleverdatum is 24 december en maak kans op een mooie prijs...!)

De Kerstman was aanwezig en deelde heerlijke lekkernijen uit. En natuurlijk kon je met hem op de foto.

Jan Dolsma draaide met zijn draaiorgel kerstsongs, klanten en winkelend publiek genoten zichtbaar van de mooie klanken. Klanten konden genieten van een bakje snert, oliebollen, warme chocolademelk of glühwein.

Al met al een zeer gezellige en geslaagde dag dat zeker navolging verdiend.

Speciale dank gaat uit naar Jan Dolsma en Henk Reinink voor hun medewerking aan het Winterfeest.



