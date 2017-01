Woningbrand in IJhorst loopt met sisser af, wietkwekerij in aanbouw opgerold

IJhorst - aan het eind van de middag werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Sparrenlaan in IJhorst. Ter plaatse stond van een woning de trap naar de eerste verdieping in brand. Met wat water uit de hoge drukspuit had de brandweer de brand snel onder controle en is de woning geventileerd. Een bluswagen, tankauto en hoogwerker waren op komen dagen.



Oorzaak lijkt een verlengsnoer te zijn wat van beneden naar boven was aangelegd en in het trapgat was gaan branden. Onder andere de trapleuning stond in brand.



Toen de brandweer klaar was heeft de politie de bewoner meegenomen naar het bureau. Andere agenten hebben de woning doorzocht en diverse materialen, waaronder kweektenten, lampen en ventilatorbuizen, naar buiten gegooid. Het vermoeden bestaat dat er een wietkwekerij in aanbouw is aangetroffen. Wietplanten werden echter niet gevonden. De bewoner had bij zijn aanhouding zelf wiet op zak maar had deze volgens eigen zeggen, ergens gekocht.



Buurtbewoners hadden al wel gezien dat er een extra buis door het dak was gevoerd en dat de materialen die nu naar buiten waren gegooid, naar binnen werden gebracht.



Energieleverancier Enexis kwam ter plaatse maar trof geen illegale aftappraktijken en heeft de woning verder gecontroleerd op elektrische deugdelijkheid maar vond geen aanleiding om de stroom af te sluiten.



De brand werd ontdekt door buurtbewoners die de hond aan het uitlaten waren en een brandlucht roken en rook in de woning zagen, waarop ze 112 gebeld hebben.



Beelden: Weblog Staphorst.