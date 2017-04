Woningbrand in Havelte snel onder controle

Havelte - Zondagmiddag heeft er korte tijd brand gewoed in een woning aan de Schapendrift in Havelte.

De brandweer die snel ter plaatste was had het vuur spoedig onder controle en heeft de woning geventileerd.

Men vermoed dat kortsluiting de oorzaak is van de brand.



Foto's: Parcival Koopman/Persbureau Wever.