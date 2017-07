Woningbrand aan de Burgemeester Voetelinkstraat in Steenwijk

Steenwijk - Woensdagavond even na 22.00 uur heeft een oplettende buurman, de brandweer gealarmeerd in verband met een woningbrand aan de Burgemeester Voetelinkstraat in Steenwijk. De buurman rook volgens de politie een brandlucht en kwam de brand tot ontdekking.

Bij aankomst bleek de brand zich te bevinden in een bovenwoning, de bewoner van het pand was ten tijde van de brand niet aanwezig. De hulpdiensten hebben een raam van de voordeur ingeslagen om zich toegang te verschaffen tot de woning. Het korps van Steenwijk had het vuur snel onder controle, waardoor de waterwagen van het korps van Havelte snel retour kon.

De brand is ontstaan in een lamp voor het raam, de precieze oorzaak is niet bekend. In de woning waren zover bekend twee poezen aanwezig deze zijn opgevangen.

Foto's: R.Koene © Compact Media / 112inhetnieuws.nl