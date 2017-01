Winkeldieven aangehouden dankzij alerte winkeliers

Hoogeveen - De politie heeft dankzij alerte winkeliers in het centrum van Hoogeveen twee inwoners van die plaats kunnen aanhouden op verdenking van meerdere winkeldiefstallen. De whatsapp groep van de winkeliers speelde daarbij een cruciale rol.

Zaterdagmiddag deed een winkelier melding in de whatsapp groep dat hij twee winkeldieven had gesignaleerd. Andere winkeliers reageerden want ook bij hen waren de winkeldieven geweest. Van de twee was een goed signalement beschikbaar en de politie werd dan ook gewaarschuwd. Agenten gingen op zoek naar beide mannen. Uiteindelijk werden ze in Schutstraat aangehouden. Het duo van 17 en 22 jaar werd overgebracht naar het politiebureau. Ze waren in het bezit van een tas met daarin kledingstukken die eerder die middag bij een winkel waren gestolen. Het vermoeden bestaat dat de mannen ook bij andere winkels diefstallen hebben gepleegd. Niet alleen zaterdag, maar vermoedelijk ook al eerder. Nader onderzoek volgt dan ook. Beide verdachten zijn dan ook ingesloten. Namens de gedupeerde winkelbedrijven werd aangifte gedaan.