Wietplantage opgerold in bedrijfspand in Hasselt

HASSELT – De politie heeft dinsdagmorgen rond 10:00 uur in een bedrijfspand aan de Handelsweg een wietplantage ontdekt en ontmanteld. In de plantage stonden zo’n 400 planten. Ook is er ongeveer twintig kilo aan wiettoppen aangetroffen met een straatwaarde ruim € 80.000.

Tijdens de ontruiming door de politie werden constant metingen gedaan toen plots alarm klonk van een verhoogde waarde van koolmonoxide. De Hasselter brandweer werd opgeroepen onderzoek te doen naar de oorzaak van de verhoging. Naast de officier van dienst van de brandweer IJsselland kwam ook de adviseur gevaarlijke stoffen een kijkje nemen.

Nadat het pand weer veilig zonder beschermende middelen te betreden was kon de ruimploeg beginnen met het ontmantelen van de kwekerij. Het afgetimmerde gedeelte bestond uit twee compartimenten, een waar de planten groeien en in de ander lagen de toppen te drogen.

Volgens de politie was in het bedrijfsverzamelgebouw sprake van een professioneel opgezette plantage. Ook hier werd de stroom illegaal afgetapt, Enexis zal aangifte doen van diefstal. Het pand is direct afgesloten van stroom. De gebruikte materialen voor het kweken van wiet zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd. De planten zijn op de locatie versnipperd. De toppen zijn overgebracht naar het politiebureau voor een nauwkeurige weging en zullen daarna ook ter vernietiging worden aangeboden. Tegen 17:00 uur was de ruiming klaar en kon de politie verder met het onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie