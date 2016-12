Wederom auto inbraken in Meppel

Meppel - In de wijk Oosterboer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een reeks auto-inbraken plaatsgevonden. In diverse straten werd er ingebroken waarbij buit is gemaakt.

De inbraken werden gepleegd in auto’s aan Bezettingslaan, O.D.-laan en Anekingepaden. De buit bestaat uit navigatiesystemen en autoradio’s.

De politie is een onderzoek gestart naar deze reeks auto-inbraken. Mensen worden opgeroepen om aangifte te doen van auto-inbraak als zij dit nog niet gedaan hebben. Mogelijke getuigen die meer informatie hebben over de inbraken worden verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

