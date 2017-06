Wateroverlast in Darp

Darp – Het korps van Havelte werd woensdagmiddag om 16.20 uur gealarmeerd voor een melding wateroverlast aan de Linthorst Homanstraat in Darp. Enkele slootjes in de straat waar het regenwater van aangrenzende woningen op uit kwamen, liepen door de vele regenval over.

Door onduidelijke redenen bleef het water in sommige slootjes staan. Omdat enkele woningen lager gelegen zijn dan sloot en weg, liepen enkele woningen risico. De brandweer wist het water in een andere sloot te pompen, waar het wel kom weg lopen.

Foto’s: Remon Koene - www.112inhetnieuws.nl