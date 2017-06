Waterbedrijf Vitens waarschuwt voor bruin water uit de kraan

Waterbedrijf Vitens denkt dat vanaf donderdag bruin water uit de kranen kan komen. Volgens het bedrijf neemt het waterverbruik toe door de aanhoudende warmte. Ook de economische groei zorgt voor meer vraag naar water. Dat kan tot gevolg hebben dat de waterdruk daalt en roestdeeltjes vrijkomen die het water bruin kleuren.

Ook als er onverwacht veel water van het waternet wordt gevraagd, kan de stroomsnelheid veranderen en kan er bruin water ontstaan. Dat is het geval als bijvoorbeeld de brandweer ergens in de buurt een brand moet blussen. Ook kan het gebeuren als veel mensen in een wijk 's avonds tegelijkertijd de tuin gaan sproeien.

Niet gevaarlijk voor de gezondheid

Vitens benadrukt dat bruin water niet gevaarlijk voor de gezondheid is, maar wel hinderlijk bij de was. Als het wasgoed niet goed wordt behandeld, gaan de vlekken er niet meer uit. Geadviseerd wordt om buiten de piekuren wasjes te draaien. Op de website van Vitens staan meer tips.



Het probleem van bruin water kan zich in alle regio's voordoen waar het waterbedrijf actief is. Vitens levert water aan 5,6 miljoen mensen in de provincies Overijssel, Drenthe, Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Flevoland.