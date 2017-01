Wampex Vledder een zware tocht vol avontuur

Vledder - Vrijdagavond en -nacht fietsten en liepen diverse groepen hulpverleners, waaronder een Poolse en een Duitse groep, in de omgeving van Vledder de jaarlijks gehouden Wampex. Het was dit jaar de 28e keer dat deze tocht georganiseerd werd.



Om 17.30 startte de eerste groep aan de koude onderneming. Rond 21.30 uur waren de laatste starters ook onderweg voor de ca. 25 kilometer lange tocht.



Alle deelnemers kregen een boekje mee met daarin de verschillende routes waaruit men kon kiezen. Tijdens deze routes kwam men verschillende opdrachten tegen die uitgevoerd moesten worden om verder te kunnen met de route of om geen strafpunten te krijgen.



Meer informatie staat op website wampexvledder.nl