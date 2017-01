Vuurwerkslachtoffer alsnog overleden

Meppel - De 54-jarige man die oudejaarsnacht in de Rozenstraat zwaar gewond raakte nadat er vuurwerk in zijn gezicht ontplofte is vandaag alsnog overleden. De man raakte zwaar gewond aan zijn gezicht nadat hij vuurwerk had ontstoken. De afgelopen dagen heeft de man in het ziekenhuis in Groningen gevochten voor zijn leven.