Vrachtwagen vast op fietspad in Staphorst

Staphorst - Een vrachtwagenchauffeur uit Roemenië is met zijn truck met oplegger vast komen te zitten naast de Rijksparallelweg. Toen hij de inrit naar de Boldewienshuuz'n wilde gebruiken om te keren zakte hij met de rechterachterkant weg in de berm, waardoor zijn oplegger met de bovenkant tegen een boom aan viel en het hele spul muurvast zit.

De oplegger is geladen met gasbetonblokken die er waarschijnlijk eerst uit gehaald moeten worden voor dat de combinatie vlot getrokken kan worden. Er wordt druk overleg gehouden tussen de chauffeur, zijn werkgever en een berger. Het financiële plaatje moet eerst rond zijn voordat er actie wordt ondernomen.



Domweg gas geven zou de hele oplegger vernielen dus dat is geen optie.



Waarschijnlijk is de chauffeur bij Intratuin een verkeerde weg opgereden en wilde hij hier weer terug naar de snelweg. Niet wetende dat hij een paar kilometer verderop zo weer de A28 op had kunnen rijden.

Foto's: Rene Admiraal - weblog-staphorst.nl