Vrachtwagen met rollen papier raakt van A28 bij Zwolle

Zwolle - Een vrachtwagen geladen met grote rollen papier is dinsdagavond van de A28 geraakt en op de parallelweg terecht gekomen. De chauffeur reed vanaf De Lichtmis richting Zwolle toen hij vlak voor tankstation Haerst een black out kreeg. De truck schoot door de berm en sloeg om.

De truck kwam in een maisveld terecht en de trailer dwars over de parallelweg. Enkele rollen papier, die 2250 kilo per stuk wegen, vlogen uit de trailer. In verband met het ongeval was één rijstrook van de snelweg afgesloten.

De chauffeur is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij raakte lichtgewond. De politie verklaarde dat de chauffeur niet had gedronken. De berging van de combinatie zal in de loop van de avond plaats gaan vinden. Tot die tijd is de parallelweg afgesloten.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie