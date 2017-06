Vrachtwagen gekanteld in Genemuiden

Genemuiden - Een vrachtwagen is woensdagmorgen op zijn kant in de sloot beland op de Polleboersweg in Genemuiden. De vrachtwagen kwam met een wiel in de zachte berm terecht, kantelde en belandde in de naastgelegen sloot.

De chauffeur kon zonder kleerscheuren zijn voertuig verlaten. Het bergingsbedrijf Wolves en kraanbedrijf Stouwdam zijn enige tijd bezig geweest om de vrachtwagen te bergen.