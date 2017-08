Vrachtwagen botst op scooter in Staphorst

Staphorst - Aan het eind van de middag botsten een vrachtwagen en scooter op de J.J. Gorterlaan hard op elkaar. De vrachtwagen reed in de richting van de spoorlijn komende vanaf de zijde van de snelweg, op de kruising met de Staphorster Kerkweg zat er opeens een scooter voor zijn combinatie. De scooterrijder stak rijdend op de Staphorster Kerkweg, de kruising met de Gorterlaan over. Een harde botsing was niet meer te voorkomen.



De scooter werd een eind over het asfalt meegesleurd. De bestuurder van de scooter raakte gewond en werd met spoed door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De opgeroepen heli keerde onverrichter zake weer terug. De chauffeur van de vrachtwagen had de schrik flink in de benen, zoals hij zei "vanuit het niets zit er opeen een scooter voor je...".



De politie heeft het kruispunt afgesloten voor alle verkeer om de verkeersongevallenanalysedienst het ongeval in kaart te laten brengen. Ook fietsers kwamen er tot hun frustratie niet langs. De VOA is tegen dienstdoende agenten streng als het gaat om het bewaren van eventuele sporen waardoor de dienders geen enkel risico nemen om de plaats van het ongeval "schoon" te houden.



Het kruispunt is intussen berucht om de zware ongevallen die er gebeuren.



Foto's: Weblog Staphorst.