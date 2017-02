Vrachtwagen botst op auto op oversteek Hessenweg

Dalfsen – Bij een ernstig ongeval op de Hessenweg tussen een vrachtwagen en een personenauto is vanmorgen rond 09:00 uur een persoon zwaargewond geraakt. De man wilde met zijn auto vanuit Broekhuizen de Hessenweg oversteken maar zag een vrachtwagen komende uit de richting van Zwolle over het hoofd. De chauffeur probeerde nog uit te wijken maar kon een aanrijding niet meer voorkomen.

De brandweer van Dalfsen heeft met hydraulisch gereedschap de man uit zijn auto weten te bevrijden. Het ambulancepersoneel kreeg assistentie van een mobiel medisch team welke per helikopter werd ingevlogen. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Zwolle. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

De Hessenweg werd tussen industrieterrein Hessenpoort en Dalfsen afgesloten in verband met het ongeval. Het verkeer werd eerst via de parallelweg gestuurd maar later werd een omleiding ingesteld. De politie heeft het ongeval in onderzoek. Bergingsbedrijven Wolves en Hooikammer hebben de auto en vrachtwagen afgevoerd waarna de weg tegen 11:30 uur weer werd vrijgegeven.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie