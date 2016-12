Vrachtwagen botst op auto in Staphorst

Staphorst - Op het industrieterrein in Staphorst is vanmorgen een vrachtwagen op een personenwagen gebotst. De vrachtwagen wilde vanuit de Weth. Timmermanstraat oversteken naar de Weth. Ohmstraat en zag daarbij de personenauto, die vanaf de rotonde op de Weth. Klompstraat reed, over het hoofd. Een harde botsing was het gevolg.

De brandweer kwam ter plaatse om assistentie te verlenen inzake beknelling. Dit bleek mee te vallen.

Eén persoon is met onbekend letsel door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De VerkeersOngevallenAnalyse gaat het ongeval onderzoeken. Als deze gereed is kan de berger de auto afvoeren.

Beelden: weblog Staphorst