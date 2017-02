Vluchtende automobilist rijdt fietser aan

Meppel - De politie hield woensdagmiddag een 23-jarige autobestuurder zonder vaste woon of verblijfplaats aan.

Omdat het kenteken van de auto waarin de man reed gesignaleerd stond wilde de politie hem controleren. Op de Burgemeester Knopperslaan besloot de man bij het zien van de politie er in zijn auto vandoor te gaan. Met grote snelheid reed hij door Meppel en besloot niet aan een controle mee te werken. Op Het Vledder botste hij tijdens zijn vlucht tegen een fietser die hierna ten val kwam. Hij reed hierna wederom met grote snelheid door Meppel waar op dat moment veel winkelend publiek aanwezig was. Uiteindelijk moest hij op het Zuideinde voor een voor hem rijdende auto stoppen waarna hij kon worden aangehouden als verdachte van het rijden zonder rijbewijs, negeren stopteken, zware mishandeling (fietser), doorrijden na een aanrijding en het voorhanden hebben van bijna 30 gram softdrugs. De 23-jarige werd in verzekering gesteld. De politie stelt een onderzoek in.