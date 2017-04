Vets Place spreekuur voor hond, kat en konijn bij Pets Place groot succes

Meppel - Vets Place dierenarts hield vrijdag voor het eerst spreekuur bij het Pets Place filiaal in Meppel.

Iedere 6 weken komt de mobiele dierenarts hier naar toe voor de jaarlijkse basis inentingen en een gezondheidscontrole voor hond, kat en konijn.

In de weken voorafgaand aan het spreekuur dienden de baasjes al een afspraak te maken in de winkel. Zodoende was het de gehele dag een gaan en staan van honden voor de jaarlijkse entingen.

Het was ook mogelijk om gewoon spontaan langs te komen voor advies en een gezondheidscontrole met de meegebrachte huisdieren.

De dieren die deze dag op spreekuur kwamen werden gerustgesteld en op diervriendelijke manier benaderd, bezocht en behandeld door de dierenarts die zichtbaar genoot van het uitoefenen van haar vak. In de winkel was een speciale plek ingeruimd en afgeschermd zodat de dierenarts rustig de controles en vaccinaties kon uitvoeren.

Pets Place heeft met Vets Place nu haar eigen dierenarts. Deze mobiele dierenarts gaat bij alle (eigen) filialen van Pets Place in Nederland langs. Om de zes weken komt ze langs in Meppel.

Men betaald alleen de entingen en geen consultkosten.

Meer informatie kunt u vinden op www.vetsplace.nl of vraag één van de medewerkers in de winkel.

Op 31 mei komt Vets Place weer naar Meppel.

Wilt u uw huisdier opgeven loop dan even de Pets Place winkel binnen of geef even een belletje ( 0522 - 262 567 )