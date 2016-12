Verzet van jongeren leidt tot geweld door politie

Meppel - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie op het Prinsenplein in Meppel twee personen aangehouden na belediging en verzet. Een agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Een groep jongeren was al enige tijd vervelend aanwezig. Een aantal van hen werd aangesproken door agenten, maar zij bleven diverse beledigingen uiten. De groep leek duidelijk uit op een confrontatie. Uiteindelijk werd besloten om twee personen aan te houden. Het gaat om een 25-jarige man uit Staphorst en een 21-jarige man uit Ruinerwold.

Wederzijds geweld gebruikt

De 25-jarige verzette zich bij zijn aanhouding en greep daarbij de agent in zijn kruis en liet niet los. De verdachte is vervolgens door meerdere agenten onder controle gebracht. Daarbij is enig fysiek geweld toegepast. De verdachte heeft op het politiebureau erkend dat zijn actie niet handig was. Het toegepaste geweld is gemeld bij de leiding. Er vindt bij gebruik van geweld door de politie altijd een beoordeling plaats of het geweld gepast is. De agent die in zijn kruis werd gegrepen heeft aangifte gedaan van mishandeling.



Dumpert

Van dit incident is een filmpje op de website Dumpert geplaatst. Op het filmpje is enkel de uiteindelijke aanhouding te zien, maar is niet zichtbaar wat daaraan vooraf is gegaan.



Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.