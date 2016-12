Verkoop vuurwerk van start

Vollenhove - Het is voor vuurwerkliefhebbers weer genieten. Donderdagochtend is namelijk de verkoop van vuurwerk weer gestart.

Bij Boxum vuurwerk in Vollenhove stonden om 06:30uur de eerste liefhebbers al voor de deur. De hele dag was het een komen en gaan van mensen, jong en oud, om het bestelde vuurwerk op te halen of uitgebreid rond te kijken in de winkel om een mooie keuze te maken.

Afsteken van het gekochte vuurwerk mag nog niet. Dit is alleen toegestaan van zaterdag 31 december 18.00 uur tot zondag 1 januari 02.00 uur. Personen die zich niet aan die regels houden, kunnen een boete krijgen.

De laatste 3 dagen van het jaar mag het vuurwerk verkocht worden. Klanten moeten minimaal twaalf jaar oud zijn, afhankelijk van het soort vuurwerk. De winkels mogen maximaal 25 kilo vuurwerk per klant verkopen.