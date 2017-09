Verdachten aangehouden inbraak supermarkt in Diever

Diever - De politie kreeg maandagochtend 11 september omstreeks 04.30 uur een melding van een inbraakalarm bij een supermarkt in de Hoofdstraat in Diever. Na een korte zoektocht hield de politie drie mannen van 20, 21 en 27 jaar uit Almere aan.

Kort na de inbraakmelding vluchtten de verdachte mannen. De politie trof in de directe omgeving een auto zonder personen aan, vermoedelijk van de verdachten. De agenten zochten te voet in de directe omgeving. Bij de zoektocht werd de hulp van de politiehond ingeroepen, die op de Gerritsstraat op een spoor stuitte. De verdachten werden daarop aangetroffen in een schuur in deze straat. Ze waren via een raam de supermarkt binnen gekomen en maakten tientallen sloffen sigaretten buit. De sloffen zijn bij de aanhouding in beslaggenomen en de drie mannen zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

De Forensische opsporing verzamelt sporen voor verder onderzoek en als bewijsmateriaal.