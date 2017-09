Verdachte van brandstichting Italiaans restaurant in Zwolle aangehouden

Zwolle - Op vrijdag 15 september is na een overleveringsprocedure een 53-jarige man als verdachte aangehouden voor de brandstichting op vrijdag 5 mei in de Nieuwstraat. De recherche zet het onderzoek voort.

Op vrijdag 5 mei jl., kort na middernacht gingen politie en brandweer naar de Nieuwstraat. Er bleek brand in een Italiaans restaurant. Binnen een half uur was de brand meester. Een getuige had iemand zien weglopen. De politie deed een oproep aan getuigen.

Onderzoek door de recherche leidde naar de identiteit van deze verdachte met de Italiaanse nationaliteit. Hij werd binnen en buiten Nederland gesignaleerd en in juli werd hij op basis van deze signalering in Spanje aangehouden. Bezwaar tegen de procedure leidde ertoe dat hij gisteravond alsnog formeel als verdachte in Zwolle werd aangehouden. De recherche gaat met hem in verhoor. Ook zal het mogelijke verband met twee andere incidenten in die nacht onderwerp van gesprek worden.