Verdachte van autodief aangehouden op A28 bij Rogat

Rogat - Dinsdagmiddag heeft de politie een verdachte van autodiefstal aangehouden op de A28 bij Rogat.

De agenten hielden een man aan die in de auto zat, omdat die auto als gestolen stond gesignaleerd. Deze man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het voertuig is door een bergingsbedrijf opgehaald.