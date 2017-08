Veel publiek bij Gondelvaart in Giethoorn

Giethoorn - Vele duizenden bezoekers kwamen zaterdagavond naar Giethoorn voor de jaarlijkse Gondelvaart.

De gondels vertrokken om 20.00uur vanaf de Maaiensteeg en voeren op een zeer rustig tempo door het dorp waar de gondels rond 23.00uur de eindbestemming aan het Binnenpad bereikten.

Langs de route was het op veel plekken dringen. De sfeer was er echter niet minder op. De bezoekers konden genieten van 15 prachtige gondels en muziek.

Gelijk met de Gondelvaart in Giethoorn was er ook in Vollenhove bloemencorso. De organisatie van de Gondelvaart ziet dit echter niet als concurrentie. Veel van de bezoekers zijn al bij het middagcorso geweest en komen in de avond dan naar Giethoorn. "Zie het als een goede aanvulling op elkaar" aldus de organisatie.