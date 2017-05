Vakantie eindigt in water A28 Staphorst

Staphorst - Maandagmiddag is op de A28 ter hoogte van Staphorst een automobilist de macht over het stuur verloren en met zijn voertuig en caravan in het naastgelegen water beland.

De bestuurder en zijn inzittende zijn in de ambulance gecontroleerd. Het verkeer ondervond weinig hinder door het ongeval.

Foto's en video: Persbureau Wever