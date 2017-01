UPDATE Ongevallen door gladheid

Meppel - De politie heeft zaterdagochtend op de A28 bij Meppel een eenzijdig ongeval afgehandeld.

Door de gladheid raakte een automobilist de controle over zijn voertuig kwijt. De auto kwam in een slip en uiteindelijk op de kop in een naastgelegen sloot tot stilstand.

Niemand raakte gewond.

De Wijk - Ook op de A28 bij De Wijk is het glibberen geblazen. Een vrachtwagenchauffeur verloor door de gladheid de macht over het stuur en belandde in de berm. De bestuurder van een achteropkomende bestelbus kon de vrachtwagen niet meer ontwijken en knalde achterop de vrachtwagen. Voor de afhandeling van het ongeval en de berging werd één rijstrook afgesloten.

Zuidwolde - Aan de andere kant van de A28 belandde een busje op zijn kant en kwam net voor de sloot tot stilstand. De chauffeur bleef ongedeerd.

Foto's: Alex Wever en Parcival Koopman - Persbureau Wever