(update) A28 afgesloten wegens ongeval met meerdere voertuigen

Hoogeveen - Woensdagavond zijn bij een ongeval op de A28 ter hoogte van Hoogeveen drie mensen gewond geraakt. Het gaat om twee aanrijdingen die kort na elkaar rond 18.30 uur plaatsvonden.

Een 75-jarige vrouw uit Hoogeveen reed vanaf de oprit de snelweg op in de richting van Meppel. Daar voegde ze in terwijl een andere automobilist op de snelweg vanuit de richting Groningen met een veel hogere snelheid haar achter op reed. Deze bestuurder, een 23-jarige man uit Groningen, kon de invoegende auto niet meer ontwijken en botste er achter op. De Groninger stapte uit zijn auto, die toen werd aangereden door een vrachtauto, bestuurd door een 63-jarige man uit Siddeburen. De man werd geraakt door zijn eigen auto en raakte daarbij gewond. De beide autobestuurders, en een vrouw die bij de Hoogeveense in zat, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de vrachtauto bleef ongedeerd. Door het ongeval is de linkerbaan van de A28 enkele uren afgesloten geweest. Het verkeer is omgeleid. De afdeling Verkeers Ongevallen Analyse doet een nader onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto: 112-Hoogeveen.nl