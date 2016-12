Uitslaande woningbrand in Zuidwolde (foto update)

Zuidwolde - Momenteel woedt er een felle uitslaande brand in een woning aan de Burgemeester Tonckenstraat in Zuidwolde.

Bij aankomst van de eerste voertuigen was de brand al uitslaand, waarop de brandweer al snel opschaalde naar middelbrand. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis.

Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet duidelijk.

Niemand raakte gewond.