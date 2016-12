Uitslaande woningbrand in Zuidwolde (2e foto update)

Zuidwolde - Vanmiddag heeft er een felle uitslaande brand gewoed in een woning aan de Burgemeester Tonckensstraat in Zuidwolde. De brand ontstond aan de achterkant van het vrijstaande woonhuis. Het voorhuis kon worden bespaard.

Bij aankomst van de eerste voertuigen was de brand al uitslaand, waarop de brandweer al snel opschaalde naar middelbrand. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. Wel waren er een kat en twee honden aanwezig. De kat en één hond konden worden gered. De andere hond is nog spoorloos.

Hoe de brand is ontstaan is op dit moment nog niet duidelijk.



Foto's: A.Wever - Persbureau Wever en M. Lichtendonk - 112hoogeveen.nl.

Volg RegioMeppel ook op:

Facebook http://www.facebook.com/regio.meppel

Twitter http://www.twitter.com/regiomeppel