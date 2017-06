Uitslaande brand op recreatiepark in Echten

Echten - In de nacht van zaterdag op zondag is er een uitslaande brand ontstaan in een bijgebouw op een recreatiepark aan de Oshaarseweg.

Medewerkers van het recreatiepark waren reeds begonnen met blussen. Brandweerkorpsen uit De Wijk/Koekange, Ruinen en Zuidwolde namen de bluswerkzaamheden over. De brandweer had de brand snel onder controle waardoor een groot gedeelte van het gebouw bespaard bleef. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.