Twee verdachten aangehouden bij drugsonderzoek

Hoogeveen - In een lopend drugsonderzoek werden op donderdagochtend 8 december twee verdachten, 55 jaar en 29 jaar, in hun woningen aan de Draco en de Albert Steenbergenstraat aangehouden. De mannen worden verdacht van handel in drugs.



Huiszoekingen

De 29-jarige werd door het arrestatieteam (AT) aangehouden. Het AT is een gespecialiseerde eenheid van de politie die wordt ingezet bij levensbedreigende situaties of situaties die levensbedreigend kunnen worden. Na de aanhoudingen werd een huiszoeking verricht in beide woningen. In beide woningen werden verdovende middelen aangetroffen. In het huis aan de Albert Steenbergenstraat werd ook een hoeveel geld in beslag genomen. In het pand aan de Draco werden tevens spullen aangetroffen om een hennepkwekerij te beginnen. De drugs, de spullen voor het beginnen van een hennepkwekerij en het geld werden in beslag genomen. De 55-jarige werd op zondag 11 december in vrijheid gesteld. De 29-jarige zit nog vast.



Voorbereiden hennepteelt

Sinds vorig jaar is er een nieuw hulpmiddel in de aanpak van de bedrijfsmatige en georganiseerde hennepteelt. Het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet, de zogenaamde Wet voorbereidingshandelingen illegale hennepteelt, is op 1 maart 2015 van kracht geworden. Dat betekent dat het voorbereiden en bevorderen van illegale hennepteelt strafbaar is. Doordat er een strafbedreiging op staat/een geldboete van de vijfde categorie, biedt dit mogelijkheden voor strafrechtelijk financieel onderzoek en dus ook meer mogelijkheden voor het afpakken van het crimineel verkregen vermogen. Het gaat niet alleen over de zogeheten growshops, maar ook bijvoorbeeld over illegale praktijken van transport- en distributiebedrijven en verhuurders (woon)ruimte om te kweken.



Speurhonden

Bij de huiszoekingen werden ook speurhonden ingezet. Iedere speurhond van de politie heeft een eigen discipline zoals het speuren naar drugs, explosieven of geld. Een verdovende middelenhond, ook wel narcoticahond genoemd, kan alle bekende soorten narcotica opsporen, zoals hasj, marihuana, cocaïne, heroïne en XTC. De hond begint te blaffen of geeft een ander signaal zodra drugs zijn gevonden.



Onderzoek

Het onderzoek van de politie gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.