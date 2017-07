Twee personen naar ziekenhuis na vlam in de pan woonzorgcentrum Meppel

Meppel - In een woonzorgcentrum aan de Reestlaan is vanmiddag brand ontstaan in een appartement op de bovenste verdieping nadat een pan vlam had gevat.

De bewoners hebben nog getracht het vuur te blussen. Door de brand en de hevige rookontwikkeling moesten een bewoonster en een verzorgster worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto's: Persbureau Wever