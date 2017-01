Twee personen met auto te water door gladheid

Kuinre - Op de Slijkenburgerdijk (N351) is vanochtend een auto te water geraakt nadat deze in een spekgladde bocht rechtdoor was gegleden.

De twee inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten en wachten op de wal op de hulpdiensten. Zij zijn door de ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De auto werd door een bergingsbedrijf uit het water gehaald en geborgen. Het verkeer kon de ongevalslocatie via 1 rijbaan passeren.

Beeldmateriaal: Parcival Koopman - Persbureau Wever