Twee lichamen aangetroffen bij Giethoorn

Giethoorn - Bijna een week nadat bij Giethoorn een auto in de Thijssengracht verdween, zijn in dezelfde gracht twee lichamen aangetroffen. De omgeving is afgezet, de politie doet onderzoek en ook de brandweer is ter plaatse.

Toen de auto afgelopen woensdag leeg werd aangetroffen, werd een grote zoekactie op touw gezet. Er werd niets gevonden. Ook was toen niet duidelijk hoe lang de auto al in het water lag.

,,We onderzoeken de identiteit van de slachtoffers en of er een verband is met een ongeval vorige week woensdag. Toen kwam een auto in het water terecht'', aldus een politiewoordvoerder. Sindsdien is naar slachtoffers gezocht.

De lichamen zijn inmiddels overgebracht naar een mortuarium om de identiteit van de slachtoffers te achterhalen.

Foto's Parcival Koopman