Twee autodieven aangehouden in Meppel dankzij alerte getuige

Meppel - Dankzij een alerte getuige konden agenten dinsdagmiddag op de parkeerplaats bij het station in Meppel een 21-jarige inwoner van Steenwijk en een 35-jarige inwoner van Almere aanhouden. Het duo wordt verdacht van diefstal en heling.

Een getuige zag op het parkeerterrein een man rondlopen die opvallend veel belangstelling had voor de aldaar geparkeerde auto’s. Toen hij aan het slot van een bestelbus begon te rommelen, besloot de getuige om via 112 de politie te waarschuwen. Ondertussen filmde hij alles met zijn smartphone. Toen de agenten arriveerden was de man inmiddels vertrokken. Niet veel later kwam er wederom een melding. Dezelfde man was weer gesignaleerd op het parkeerterrein. Hij zat niet alleen aan auto’s te rommelen, maar had inmiddels ook al in een voertuig gezeten. Agenten waren snel ter plaatse. Dankzij het filmpje van de getuige was het voor de agenten duidelijk dat het wederom om dezelfde man ging. De 35-jarige inwoner van Almere werd aangehouden. Hij was met een auto naar Meppel gekomen. Dankzij het filmpje werd duidelijk om welk merk en type voertuig het moest gaan. De auto werd aangetroffen elders op het terrein. In het voertuig zat een 21-jarige inwoner van Steenwijk. Ook deze man werd aangehouden. De auto, waarin de 21-jarige zat, bleek te zijn voorzien van valse kentekenplaten. Daarnaast ontdekten de agenten dat het voertuig was gestolen in Amsterdam. Tenslotte vonden ze in de auto meerdere onderdelen afkomstig van verschillende auto’s. Mogelijk allemaal van diefstal afkomstig. Alles werd dan ook in beslag genomen. Beide verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.