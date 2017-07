Twee aanhoudingen en wapens in henneponderzoek

Meppel Hoogeveen Coevorden - De politie heeft dinsdag 25 juli twee aanhoudingen verricht in een onderzoek naar hennepteelt.

In de nacht van 12 op 13 december trof de politie in een bedrijfspand aan de Pieter Mastebroekweg in Meppel na een tip een hennepkwekerij aan. Op dat moment stonden er ruim 500 planten, maar vermoedelijk hadden er meer planten gestaan. De elektriciteit werd illegaal afgetapt. De hennep werd in beslag genomen en vernietigd en de politie startte een onderzoek naar de eigenaren van de kwekerij. De gemeente heeft het pand daarna bestuursrechtelijk gesloten.

Wapens aangetroffen

Het politieonderzoek leidde dinsdag tot twee aanhoudingen. Het gaat om een 52-jarige man uit Hoogeveen en een 51-jarige man uit Coevorden. Zij worden verdacht van hennepteelt en diefstal stroom. De man uit Coevorden wordt bovendien verdacht van witwassen. Van beide verdachten zijn DNA-sporen aangetroffen in de kwekerij. In de woningen van de verdachten is een huiszoeking gedaan. Daarbij is beslag gelegd op drie wapens. In één geval gaat het om een echt vuurwapen. De andere twee wapens lijken op echte vuurwapens en ook daarvan is het bezit strafbaar (zie ook thema nepvuurwapens). Ook is een mes en een busje pepperspray door de politie meegenomen. Daarnaast is in het kader van het afpakken crimineel vermogen beslag gelegd op de auto van de verdachte uit Coevorden. Uit financieel onderzoek is gebleken dat er vermoedelijk bijna een half miljoen is verdiend met de kwekerij.

Aanpak hennepteelt in Noord-Nederland

Politie Noord-Nederland pakt hennepteelt aan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand- en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden. De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen de eigendommen in beslag worden genomen.

Tips

Hennepkwekerijen leveren gevaar op voor de omgeving. Als illegaal stroom wordt afgetapt, is de kans op brand aanzienlijk. Ook water-, geluids- en stankoverlast zijn vormen van overlast die omwonenden van een hennepkwekerij kunnen ondervinden. Tips over een mogelijke hennepkwekerij kunnen altijd bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem doorgegeven worden via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.