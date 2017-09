Trekker glijdt autowegsloot in bij Staphorst

Staphorst - Vanmorgen is een trekker van Waterschap Drents Overijssel delta naast de A28 bij Staphorst in de sloot gegleden. De chauffeur wilde met zijn klepelmaaier de slootkanten gaan maaien.

Net na het viaduct van de J.J Gorterlaan ging het mis en hij begon weg te glijden en was er geen houden meer aan. Hij belandde met de linkerkant is het water en bleef in de trekker zitten omdat hij anders wellicht om zou kiepen. Loon- en grondverzetbedrijf Trompetter uit Rouveen werd ingeschakeld en deze kwam met een kraan te hulp en samen met de trekker van collega-klepelmaaier en met wat hulp van de eigen motor werd hij vakkundig uit de sloot getrokken en stond hij snel weer op het droge...nou ja droog, het regende pijpenstelen.

Er raakte niemand gewond

Foto's en video: weblog Staphorst.