Traumahelikopter ingezet voor een medische inzet

Meppel - Zaterdagavond werd de hulp van politie, ambulance en een traumateam ingeschakeld voor medische hulp in een woning aan de Adriaen van Ostadestraat.

De ambulancedienst vroeg vanwege de ernst van het slachtoffer de hulp van het traumateam welke met de traumahelikopter kwam aanvliegen vanaf Eelde. De helikopter is geland op een carpoolplaats aan de Werkhorst. De arts van de traumahelikopter is vervolgens met het slachtoffer meegegaan in de ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle.

Foto's: Persbureau Wever



Volg RegioMeppel ook op:

Facebook http://www.facebook.com/regio.meppel

Twitter http://www.twitter.com/regiomeppel

YouTube http://www.youtube.com/regiomeppel