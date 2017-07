Tankwagen geïmplodeerd in Rouveen

Rouveen - Een Poolse vrachtwagenchauffeur was donderdagavond zijn tankwagen aan het reinigen met heet water.

Nadat hij hier mee klaar was en de tank was afgekoeld zakte de tank plotseling in elkaar. Doordat de chauffeur was vergeten de kleppen open te zetten is de tank vacuüm gezogen en ingeklapt door het drukverschil.