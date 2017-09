Storm trekt over de regio

Regio - De storm die momenteel over het land trekt heeft ook in Drenthe en Overijssel voor overlast gezorgd. Bij de brandweer kwamen tientallen telefoontjes binnen over omgewaade bomen en gevaarlijk loshangende takken.

Aan Wetering-Oost in Wetering vielen vlak na elkaar 2 bomen over de weg. De eigenaar van een camping had net contact gehad met de gemeente omdat er een grote wilg over de weg lag toen ook een tweede boom omviel. De brandweer van Oldemarkt werd hiervoor ook opgeroepen. Na overleg bleek hun hulp echter niet nodig.

Foto's: Persbureau Wever

