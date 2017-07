Stapper aangehouden voor poging doodslag met fietsketting

Hoogeveen - De politie heeft woensdagochtend een 21-jarige inwoner van Elim aangehouden op verdenking van poging doodslag. Hij behoort vermoedelijk tot een groep stappers die een 41-jarige inwoner van Hoogeveen aanvielen. De man liep daarbij fors letsel. Het onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Fors letsel

In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juli werd naast een café aan de Hoofdstraat een 41-jarige inwoner van Hoogeveen aangevallen door een groepje stappers. Het slachtoffer werd geslagen, geschopt en met een kettingslot van een fiets geslagen. Hij liep fors letsel op en moest dan ook per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.



Aangifte slachtoffer

De 41-jarige man moest in het ziekenhuis in Hoogeveen worden geopereerd. Na behandeling in het ziekenhuis deed de man aangifte bij de politie. Vervolgens startte de recherche met een onderzoek. Afgelopen periode is een toename te zien van geweld tijdens stapavonden in Hoogeveen. De aanpak van dit geweld heeft prioriteit. zeker als daarbij iemand ernstig letsel op loopt.



Camerabeelden en getuigen

Tijdens het onderzoek werd beeldmateriaal opgevraagd van diverse camera’s die in het centrum van Hoogeveen hangen. Dit materiaal werd door de rechercheurs grondig bestudeerd om zo de verdachten in beeld te krijgen. Ook spraken ze met getuigen en betrokkenen.



Eerste aanhouding

Tijdens het onderzoek kwam een 21- jarige inwoner van Elim in beeld. Hij kon als verdachte worden aangemerkt. Na overleg met de officier van justitie werd hij woensdagochtend aangehouden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten. Het onderzoek gaat uiteraard verder en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. Daarbij kunnen getuigen nog steeds een belangrijke rol spelen. Heeft u nog niet gesproken met de politie over deze ernstige mishandeling? Bel dan 0900-88444 of gebruik ons meldformulier. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.