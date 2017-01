Slachtoffer vuurwerk niet overleden

Meppel - De 54-jarige man uit Meppel die oudejaarsnacht zwaargewond raakte door vuurwerk wat in zijn gezicht ontplofte op de Rozenstraat is nog steeds in leven. De man vecht momenteel nog voor zijn leven op de intensive care van het ziekenhuis in Groningen. Dat meldt de familie nadat in diverse media, naar aanleiding van foutieve berichtgeving van de politie, ten onrechte was vermeld dat de man al zou zijn overleden.

De politie betreurt de fout ten zeerste en meldt via twitter dat een leidinggevende persoonlijk excuses gaat maken aan de familie