Sinterklaasfeest bij Dierenspeciaalzaak Pets Place

Meppel - Inmiddels zijn de Sint en zijn knechten al weer op de terugweg naar Spanje. Sinds zijn aankomst heeft de Goedheiligman het ontzettend druk gehad.

Op één van zijn activiteiten was hij op zaterdag 3 december naar Meppel gekomen en wel naar dierenspeciaalzaak Pets Place in winkelcentrum De Swaenenborgh.

Bij de dierenwinkel waar dieren altijd op nummer 1 staan, stond deze keer de Sint in de spotlight. In de winkel werd namelijk van 13.00 tot 16.00 uur een mooi Sinterklaasfeest gehouden.

Als je naar de winkel kwam als een echte Zwarte Piet dan kreeg je een heerlijke chocololly.

In de weken voorafgaand aan het feest mocht je al een knutselschoen ophalen en inkleuren en deze in de winkel zetten bij de open haard. Ook zaterdag was deze mogelijkheid er nog. Natuurlijk werd de schoen gevuld met wat lekkers.

Een gouden chocoladeletter kon je winnen met de mooiste kleurplaat en je kon een lange pinda-slinger rijgen voor de buitenvogels.

Een heerlijke smul-letter maken voor één van je huisdieren was een activiteit dat veel gedaan werd.

Ondertussen dat de kinderen bezig waren, was er voor de volwassenen een heerlijk bakje snert. Voor de jonge bezige bijtjes was er warme chocomelk en bakje pepernoten.

Een speciale actie deze dag was dat je een leuk presentje voor je huisdier kreeg als je meer dan € 5,12 besteedde in de winkel.

Kortom het was een echte gezellige Sinterklaasmiddag!

Geniet van deze middag door onderstaande foto's te bekijken.