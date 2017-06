Sfeervolle accordeonmuziek tijdens Meppeler Balgenfestival

Meppel- Op het Prinsenplein werd ook dit jaar weer de Tipbrug Balgenfestival gehouden tijdens het Grachtenfestival. Het podium was ook deze dag weer vol met een keur aan fantastische muzikanten waaronder ook de Meppeler Muiters en accordeonvereniging Musetta.

Meer dan 100 accordeonisten vermaakten de bezoekers aan het festival op en rond de Prinsengracht. Zittend op de sleepboten of op De Tipbrug. Deze dag kon in elk geval niet meer stuk. Het weer was prachtig, gezelligheid op het terras bij restaurant De Tipbrug en heerlijke accordeonmuziek. Op naar volgend jaar!