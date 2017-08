Scootmobielbestuurder ernstig gewond na aanrijding

De Blesse - Een 96-jarige scootmobielbestuurder uit Wolvega raakte maandagmiddag ernstig gewond na een aanrijding.

De man reed over de Nijksweg en wilde de Steenwijkerweg oversteken in de richting van de parallelweg. Hierbij zag hij een over de Steenwijkerweg rijdende 47-jarige automobiliste uit Wolvega over het hoofd. Een aanrijding tussen beide voertuigen was het gevolg. De 96-jarige moest met ernstig letsel overgebracht worden naar het ziekenhuis in Heerenveen.