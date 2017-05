Scootmobiel aangereden door vrachtwagen in Dalfsen

Dalfsen – Op de Cubbinghesteeg, een zijweggetje van de Hessenweg, in Dalfsen is dinsdagmiddag een vrouw gewond geraakt. De vrouw werd in haar scootmobiel aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur wilde een pakket afleveren op een adres maar was iets te ver gereden en besloot achteruit te rijden. Daarbij zag de chauffeur de vrouw in de scootmobiel over het hoofd.

De vrouw die de scootmobiel bestuurde is met letsel aan haar been en knie overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallendienst van de politie kwam ter plaatse om het ongeval duidelijk vast te leggen voor in het proces-verbaal. Tijdens het ongeval en het onderzoek was de Cubbinghesteeg afgesloten voor het verkeer.

Foto's en video: Henry Wallinga© - HW-Fotografie